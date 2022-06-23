ائتلاف المالكي:الإطار أصبح الكتلة الشيعية الأكبر

ائتلاف المالكي:الإطار أصبح الكتلة الشيعية الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون، أحد أهم قوى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، الخميس، انهم بصدد تسريع إجراءات تشكيل الكتلة الاكبر بعد حسم تسمية بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان.واوضح النائب عن الائتلاف، داخل الحميدي، في حديث صحفي، ان “جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم بحضور اكثر من 200 نائب شهدت تأدية اليمين الدستورية من قبل 64 نائباً جديداً (الخاسر الاكبر من قوائم الاحتياط) وتغيب قرابة تسعة آخرين لأسباب غير معلومة”.وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي سيسرع من حراكه لعقد اجتماعات مكثفة مع كل النواب ولاسيما البدلاء الذين يتحدر أغلبهم من ذات المكون (الشيعي) لتشكيل واعلان الكتلة الاكبر، الى جانب حسم التفاهمات مع بقية الأطراف السياسية للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة”.واضاف الحميدي “بعد ذلك سيتم البدء بتشريع القوانين التي تمس المواطن واهمها اقرار الموازنة العامة للعام الحالي، الى جانب ومنع الانتهاكات والخروق هنا وهناك، وايضا النهوض بالواقع الخدمي وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

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