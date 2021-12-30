ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي سيشكل الكتلة الأكبر بدون التيار الصدري!!

ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي سيشكل الكتلة الأكبر بدون التيار الصدري!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الخميس، محاور اجتماع قادة الاطار التنسيقي في منزل زعيم الائتلاف نوري المالكي مساء أمس.وقال الركابي في حديث صحفي، إن “قادة الاطار اطلعوا المالكي على مخرجات لقائهم بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة، وأكدوا أن اللقاء كان إيجابياً ولا تزال المناقشات والتفاهمات مفتوحة”.وأضاف الركابي، “لا نستبعد أن تخرج الكتلة الأكبر من الاطار التنسيقي الا اننا نريد انضمام التيار الصدري الى الاطار التنسيقي لسير العمل الحكومي وتوحيد الصف”.وكان وفد من الإطار التنسيقي يضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض التقى، أمس الأربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة.وأصدر هادي العامري، بعد اللقاء، بياناً قال فيه: ان “اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ، في اكدت مصادر سياسية مطلة أن الاجتماع كان فاشلا لرفض الصدر مطالب الإطار التنسيقي غير الوطنية.

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