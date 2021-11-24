ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي له” ثقة “كبيرة في القضاء

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، الاربعاء، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها كتل الاطار التنسيقي ذهبت بالاتجاه القانوني من حيث الاعتراضات وتقديم الطعون.وقال الصيهود في حديث صحفي:أن “الإطار التنسيقي له ثقة كبيرة في القضاء والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات التي تنظر في الطعون”، موضحا انه “طالما سلكات القوى المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي الطريق القانوني، فإنها ستبقى ملتزمة بالنتائج التي ستخرج بها مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، وستكون مقبولة لدى القوى المعترضة”.