ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي من سيشكل الحكومة المقبلة

ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي من سيشكل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف المالكي , الثلاثاء، اقترابه من تشكيل تحالف كبير يجمع قوى الاطار التنسيقي وقوى أخرى من بقية المكونات لتشكيل الحكومة المقبلة , مشيرا الى ان قرار المحكمة الاتحادية بشان التصديق على الانتخابات سيكون متانيا لحين تهدئة الوضع السياسي.وقالت عضو الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي , ان ” قرار المحكمة الاتحادية بالتصديق على نتائج الانتخابات مرهونا بالوضع السياسي بين المعترضين والداعمين لنتائج مفوضية الانتخابات ” , مرجحة ” تأخر المصادقة على نتائج الانتخابات بسبب تأني المحكمة لحين إيجاد مخرج سياسي للازمة ” .وأضافت نصيف، ان ” ائتلاف دولة القانون اقترب من تأسيس تحالف سياسي يضم قوى الاطار التنسيقي والقوى السياسية المستقلة وقوى المكونات الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة”.من جانب اخر استبعدت نصيف “حصول اجتماع قريب بين قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري على مستوى القادة والزعماء واذا كان هناك لقاء فسيتم بعد المصادقة على الانتخابات” . 

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