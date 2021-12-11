ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي من سيشكل الحكومة المقبلة وليس التيار الصدري

ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي من سيشكل الحكومة المقبلة وليس التيار الصدري
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، السبت، إن الإطار التنسيقي هو من سيشكل الحكومة المقبلة وليس التيار الصدري، وقال الركابي في حديث صحفي، انه”خلال الايام المقبلة ستزداد مشاهداتنا للتحالفات الجديدة، لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال الاطار التنسيقي وليس التيار الصدري الذي سيكون في المعارضة “.وبين ان “الاعلان عن تشكيلات سياسية جديدة بهدف تشكيل الكتلة النيابية الاكبر والتي ستكون نواة تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *