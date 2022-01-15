ائتلاف المالكي:الإطار سيتحالف قريبا مع التيار الصدري

ائتلاف المالكي:الإطار سيتحالف قريبا مع التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، أن تشهد مجريات الأحداث السياسية تغييراً كبيراً.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “اجتماع الأمس من ضمن الاجتماعات الدورية للإطار التنسيقي لمناقشة الوضع السياسي خصوصاً بعد صدور الأمر الولائي بايقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتاً”.وأضاف الصيهود، “نعتقد أن مجريات الأحداث السياسية ستتغير كثيراً، وأن الأمل كبير في المحكمة الاتحادية بتصحيح المسار الخاطئ على اعتبار الجلسة الأولى غير ستورية وشرعية”.جدير بالذكر أن الإطار التنسيقي عقد، مساء أمس الجمعة، اجتماعاً في منزل  عمار الحكيم.

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