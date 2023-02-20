ائتلاف المالكي:الإطار سيحقق الأغلبية في مجلس محافظة بغداد

ائتلاف المالكي:الإطار سيحقق الأغلبية في مجلس محافظة بغداد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح القيادي في ائتلاف المالكي الإيراني الأصل، سعد المطلبي، الأثنين، ان قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل حدد لبغداد 49 مقعداً، لافتا الى ان توحيد قانوني مجالس المحافظات ومجلس النواب وفق قانون سانت ليغو  دليل على وجود نضج سياسي. وقال المطلبي في حديث صحفي، ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات تم تعديله وجاء مناسباً بالنسبة لمقاعد بغداد، ومن الجيد ان هناك قانون موحد لمجالس المحافظات ومجلس النواب في آن واحد”. وأضاف ان “التعديل الحاصل على قانون الانتخابات يدل على وجود نضج سياسي، على الرغم من وجود بعض الأطراف المعترضة على هذا القانون”. وبين ان ” مكونات الإطار ستحقق الأغلبية في مجلس محافظة بغداد من غير المعقول ان يشارك اكثر من 300 حزب في الانتخابات، حيث جاء القانون الجديد ليقلص هذا الامر لصالح القوى المتنفذة فقط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *