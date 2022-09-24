ائتلاف المالكي:الإطار لن يسمح ببقاء الكاظمي بالمنصب

ائتلاف المالكي:الإطار لن يسمح ببقاء الكاظمي بالمنصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , السبت , من تغيير مرشح الاطار محمد شياع السوداني لان تغييره سيدخلنا في نفق مظلم , مؤكدا انه لايوجد طرف واحد من قوى الاطار التنسيقي له رغبة ببقاء الكاظمي لولاية ثانية . وقال الصيهود في تصريح صحفي , ان “من يسوق لتغيير مرشح الاطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني يريد ان تبقى حالة الانسداد السياسي مفتوحة وإدخال البلد في مشاكل معقدة”.وأضاف، أن “اتفاق الاطار على مرشحه السوداني اخذ وقتا فما بالكم بالمدة التي ستستغرقها بتسمية مرشح بديل”، مؤكدا أنها “ستأخذ وقتا اكبر وبالتالي سندخل في نفق مظلم وهذا ما يرغب به أعداء العملية السياسية”. وأوضح الصيهود، أن “المطالبات ببقاء السوداني لم تنجح ولن تفلح بوجود الاطار التنسيقي ككتلة اكبر داخل قبة البرلمان”، مشيرا الى انه “لا يوجد طرف واحد من قوى الاطار التنسيقي له رغبة ببقاء الكاظمي لولاية ثانية لان تولية رئاسة الوزراء يعي ذهاب البلد الى الهاوية ” .

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