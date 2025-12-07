ائتلاف المالكي:الإعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة بعد اختيار المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الأحد، أن الإطار التنسيقي لن يكشف في الوقت الحالي عن اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن المنافسة ستظل محصورة بين عدد محدود من الأسماء إلى حين حسم اختيار المرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “الإعلان المبكر عن مرشح الإطار قد يعرضه لمحاولات تسقيط سياسي، ما يجعل من مصلحة الإطار تأجيل الكشف عن الاسم النهائي لحين انتخاب رئيس الجمهورية”، لافتا الى أن “الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة”.وأضاف أن “الإطار قادر على حسم اسم مرشحه خلال أيام قليلة عند الضرورة”، مرجحاً أن “يفضل الانتظار لحسم مرشح رئاسة الجمهورية لضمان عدم استهداف المرشح مسبقاً”.يذكر أن القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، النائب جمال كوجر، أكد في وقت سابق استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، البارتي واليكتي، وهو ما ينعكس سلباً على إمكانية الاتفاق على مرشح كردي لمنصب رئيس الجمهورية.

