ائتلاف المالكي:الإعلان عن تحالف “الثبات الوطني” قريبا

ائتلاف المالكي:الإعلان عن تحالف “الثبات الوطني” قريبا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، قرب الإعلان عن تحالف الثبات الوطني، مبيناً أن عدد الأعضاء لم يحسم بعد.وقال الركابي في حديث صحفي، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق تحالف الثبات الوطني”، مشيراً إلى أن “التحالف حدد برنامجه السياسي”.وأضاف، أن “عدد أعضاء التحالف لم يحسم بعد، وأنه يسعى لأن يكون الكتلة الأكبر في البرلمان”، مبيناً أن “برنامج النحالف سيعنى بكل ما هو يخدم المواطنين من توفير خدمات والعيش الكريم”.وكان القيادي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي أعلن، في (17 شباط 2022)، عن قرب إعلان تحالف “الثبات الوطني” والذي يضم جميع مكونات الإطار، مبيناً أنه يضم 106 نواب.  

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