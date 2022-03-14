ائتلاف المالكي:الإقليم مصدر إزعاج وقلق وإحراج لكل الحكومات العراقية؟!

ائتلاف المالكي:الإقليم مصدر إزعاج وقلق وإحراج لكل الحكومات العراقية؟!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في دولة القانون جاسم البياتي, الاثنين , ان إقليم كردستان مازال موضع قلق وازعاج واحراج للحكومات العراقية من خلال إصراره على فتح ساحته واراضية لجهات معادية للعراق ودول الجوار.وقال البياتي في تصريح  صحفي , ان ” المعادلة السياسية في الإقليم متخبطة ولانعرف ماذا تريد وذلك من خلال فتح ساحته لجهات معادية للعراق ولدول الجوار”.وأضاف، أن “الإقليم مازال يحتضن قادة داعش الذين كانوا في منصات الاعتصام في الانبار والموصل , إضافة الى ايوائه لجهات تزعج ايران وتركيا , فضلا عن ان أراضيه أصبحت مرتعا للمخابرات الامريكية والاسرائيلية والاماراتية والسعودية ” .وتساءل البياتي: “ماهي مصلحة الإقليم بتواجد كل هذه العناصر المعادية للعراق ولدول الجوار وبالتالي اصبح الإقليم مصدر ازعاج وقلق واحراج لكل الحكومات العراقية؟”، مبديا استغرابه “من طلب أربيل النجدة من الحكومة الاتحادية التي لاتستطيع ارسال جندي واحد للإقليم حال تعرضه لهجمات انتقامية من أعداء دول الجوار ” .وطالب البياتي وهو نائب سابق القوى السياسية بـ”وضع حد لسياسة الإقليم وافراغ اراضية من تواجد كل هؤلاء ويغلق جميع ابوابه لكل من يعارض العراق ودول الجوار ” .

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