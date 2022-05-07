ائتلاف المالكي:الإنفراج السياسي بيد الكرد من خلال مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية

ائتلاف المالكي:الإنفراج السياسي بيد الكرد من خلال مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي، سعد المطلبي، اليوم السبت، ان الخروج من مشهد الانسداد السياسي مرهون بتوافق الأحزاب الكردية في تقديم مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية.وقال المطلبي في تصريح  صحفي، ان “كرة الانسداد السياسي الان في ملعب الأحزاب الكردية الرئيسية”، مشيرا الى ان “الاختيار والتوافق على مرشح رئاسة الجمهورية يعتبر صافرة الانفراجة السياسية”.وأضاف، ان ” اختيار رئيس الجمهورية سيكون مفتاح الحل لإنهاء مرحلة الانسداد السياسي والمضي قدما في مشوار تشكيل الحكومة المقبلة”.وأشار المطلبي الى ان “هناك انفراجة سياسية قريبة من خلال مبادرات الاطار التنسيقي والتيار الصدري وما تلاها من رسائل إيجابية من قبل القوى السياسية الأخرى”.وفي وقت سابق، اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، ان بعض الكتل السياسية ترغب باستمرار حالة الانسداد السياسي لكونها مستفيدة منه لتحقيق اهداف وغايات”.

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