ائتلاف المالكي:الاطار لم يناقش اسماء المحافظين الجدد

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- شبكة اخبار العراق
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إحالة محافظ المثنى إلى النزاهة لفساده
الإطار:إيقاف عمليات كتائب حزب الله ضد القوات الأمريكية “تكتيكي”
أكثر من مليار دولار قيمة البضائع التركية المصدرة للعراق في الشهر الماضي
رئيس الإقليم والسفير النرويجي يبحثان الوضع السياسي في العراق والمنطقة
الخزانة الأمريكية تطالب حكومة السوداني قطع التمويل المالي لفصائل الحشد الولائية
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نتانياهو:لن نوقف الحرب على غزة ولن نطلق سراح الأسرى الفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع آلية لاستخدام أموال روسيا لصالح أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلن عن تجربة إطلاق صواريخ “كروز”من الغواصات
اليوم..محادثات في باريس للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
إسرائيل تواصل جرائم حربها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية
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- اراء ومقالات
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أكثر من مليار دولار قيمة البضائع التركية المصدرة للعراق في الشهر الماضي
الخزانة الأمريكية تطالب حكومة السوداني قطع التمويل المالي لفصائل الحشد الولائية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
المالية النيابية:رواتب العراقيين ستتوقف حال إنتهاء الحروب وأزمات المنطقة
السفير البريطاني:ظاهرة الفساد في العراق كبيرة وعميقة تزعزع ثقة المواطنين بالدولة
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درجال يثمن الجهود المبذولة من قبل المنتخب والكادر التدريبي ويدعو الاستمرار في مشاركات أفضل للعراق
العراقيون يحملون الحكم الإيراني مسؤولية خسارة المنتخب أمام الأردن
اليوم..تعرّف على القنوات الناقلة لمواجهة العراق والأردن
کاساس:سنجعل جماهير العراق فخورة بأسود الرافدين
إصابة اللاعب السوري (عمر خريبين ) قبل مواجهة إيران
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الخزانة الأمريكية تطالب حكومة السوداني قطع التمويل المالي لفصائل الحشد الولائية
مصادر إيرانية:قاآني اجتمع بالسوداني وأبلغه بالمطلوب منه إيرانياً
البنتاغون:ميليشيات إيران الحشدوية في العراق لا تعرف الصدق
بسبب الظلم والفقر والبطالة والنفوذ الإيراني..العراق في المرتبة (66) عالميا بنسبة الوفيات
الخزانة الأمريكية:نهب أموال العراق إلى إيران خط أحمر
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- اذاعة INN