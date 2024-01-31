ائتلاف المالكي:الاطار لم يناقش اسماء المحافظين الجدد

ائتلاف المالكي:الاطار لم يناقش اسماء المحافظين الجدد
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأربعاء، ان الاطار التنسيقي، لم يصل بعد الى مرحلة مناقشة الأسماء التي ستتولى مناصب المحافظين، لافتا الى ان الاطار يعمل حاليا على حسم توزيع المحافظات والمسؤوليات على الكتل الفائزة.وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “الحديث يدور بين الأطراف السياسية حاليا حول توزيع المسؤوليات، وتسمية الكتل والمحافظات التي ستتولى مسؤوليتها وسلطتها التنفيذية”.وأضاف ان “الكتل السياسية منشغلة بتوزيع المهام والمسؤوليات فيما بينها، ولم تتطرق او تبحث في موضوع اسماء الشخصيات التي ستتسنم المناصب سواء للمحافظين او رؤساء مجالس المحافظات الجدد”.وبين ان “السلطة المحلية في محافظة بغداد تم حسمها لصالح ائتلاف دولة القانون، حيث سيكون منصب المحافظ من نصيبها، ومن المتوقع ان تكون الديوانية وكربلاء  من مسؤولية الائتلاف ايضاً، ليبقى الاتفاق على الشخصيات المرشحة لمناصب المحافظين بعد حسم توزيع المحافظات على الكتل”.

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