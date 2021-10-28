ائتلاف المالكي:الاغلبية البرلمانية أصبحت محسومة للإطار التنسيقي

ائتلاف المالكي:الاغلبية البرلمانية أصبحت محسومة للإطار التنسيقي
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 بغداد/ شكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، ان الاغلبية البرلمانية اصبحت شبه محسومة الى قوى الاطار التنسيقي.وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي، إن “الاغلبية البرلمانية اصبحت شبه محسومة الى قوى الاطار التنسيقي، من خلال تشكيل تحالفات سياسية كبيرة مع قوى سياسية سنية وكردية مؤثرة ولها ثقلها البرلمانية، وهذا التحالف سيرى النور في القريب العاجل”.وأضاف أن “ما يؤخر اعلان هذا التحالف السياسي الكبير، والذي هو تحالف غير طائفي، وانما وطني يجمع كل الطوائف والمذاهب والقوميات، لكن الاعلان عنه ينتظر حسم نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، خصوصاً المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا، فعمليات العد والفرز اليدوي، ربما تغير حالياً مقاعد بعض الكتل”.

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