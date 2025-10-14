ائتلاف المالكي:الانتخابات ستجري في موعدها رغم أنف المقاطعين

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدر إطاري:مشاركة السوداني في شرم الشيخ جاء خلافا لموقف البلد الرافض من التطبيع
مصدر سياسي كردي:العراق دولة بلا سيادة مادمت القوات التركية محتلة شماله
سياسي كردي:الخطاب البراغماتي الكردي يركّز على ضمان الاستقرار المالي مع بغداد
مصدر سياسي إطاري:ورقة السوداني أنتهت سياسياً وشعبياً
رشيد يدعو إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة ألأمريكية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مصدر سياسي:تركيا تخالف القوانين الدولية بشأن حصة العراق المائية مستغلة ضعف السوداني وحكومته
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
مستشار حكومي:أرتفاع أسعار الذهب لكونه ملاذ آمن في نظام عالمي مضطرب
وزير الثقافة:موريتانيا “دولة عظيمة”ووقعنا معها عدة إتفاقيات للاستفادة من خبراتها!!
وزارة الماء للعراقيين..الموت في طريقه اليكم بسبب العطش والسوداني “ملتهي بولايته الثانية”!
-
- رياضية
- تحقيقات
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر سياسي إطاري:ورقة السوداني أنتهت سياسياً وشعبياً
مصدر سياسي:تركيا تخالف القوانين الدولية بشأن حصة العراق المائية مستغلة ضعف السوداني وحكومته
مصدر برلماني:قلق دولي بشأن المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات المقبلة
وزارة الماء للعراقيين..الموت في طريقه اليكم بسبب العطش والسوداني “ملتهي بولايته الثانية”!
النفط النيابية:قص أشرطة وافتتاح مشاريع وهي غير مكتملة لأغراض انتخابية!
-
- اذاعة INN