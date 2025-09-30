ائتلاف المالكي:الانتخابات ستجري في موعدها رغم أعتراض المقاطعين

ائتلاف المالكي:الانتخابات ستجري في موعدها رغم أعتراض المقاطعين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي، الثلاثاء، على ضرورة التوجه والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة من أجل اختيار الكفاءات والشخصيات وأصحاب الشهادات، لضمان وجود مشرعين يقدمون الخدمة للشعب.وقال اللامي في حديث صحفي، إن “العزوف عن المشاركة في الانتخابات لن يؤدي إلى طرد الفاسدين، إذ إن التغيير يكمن في التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار المرشح المناسب وإحداث التغيير المطلوب”.وأضاف أن “هناك قوى سياسية تمتلك جمهورها الذي سيمارس دوره الديمقراطي في التصويت لها، وبالتالي ليس بالإمكان إزاحة جهة معينة من العملية السياسية أو إقصاؤها، لأن ذلك يُعد ممارسة دكتاتورية”.وبيّن أن “الكثير من القوى السياسية عملت على إبعاد الشخصيات المهمة والكفاءات من الترشح للانتخابات”، لافتاً إلى أهمية “اختيار الكفاءات والشخصيات من أصحاب الشهادات وذوي الاختصاص لضمان وجود مشرعين قادرين على خدمة الشعب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *