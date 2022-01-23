ائتلاف المالكي:البارزاني “يلعب بالنار”

ائتلاف المالكي:البارزاني “يلعب بالنار”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاحد , رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بـ”تبني” مشروع اقصاء قوى الاطار التنسيقي، محذرا من ذلك “لعب بالنار”.وقال البياتي في تصريح  صحفي , ان ” تفاهمات قوى الاطار التنسيقي مع التيار الصدري لازالت تراوح في مكانها ومازال السيد مقتدى الصدر مصرا على الأغلبية التي يدعمها مسعود البارزاني بقوة ” .وأضاف ان “البارزاني يقود مشروعا خبيثا تبنته قوى خليجية ودولية معروفة هو ابعاد قوى الاطار التنسيقي ومن حمل السلاح ضد الإرهاب من العملية السياسية ودفعه للمعارضة”.وأشار البياتي الى ان “المشروع المذكور يعمل على ضم القوى السياسية السنية تحت عبائته وهذا العمل باعتقادي واعتقاد الجميع هو لعب بالنار ” .

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