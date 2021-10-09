ائتلاف المالكي:البرلمان المقبل ” ضعيف جداً”

ائتلاف المالكي:البرلمان المقبل ” ضعيف جداً”
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- تحدث ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، اليوم السبت، عن مجلس النواب المقبل، فيما أكد أن النظام الإنتخابي الجديد سينتج برلماناً غير قوي.وقال القيادي في الائتلاف كاطع الركابي، في حديث صحفي، اننا “نتوقع ان مجلس النواب العراقي الجديد، لن يكون قويا، بسبب النظام الانتخابي الجديد، فهذا النظام لن يخلق كتلة كبيرة برلمانية بل الكتل ستكون متقاربة في عدد المقاعد البرلمانية”.وبين الركابي، ان “عدم وجود برلمان قوي، سيكون له تأثير على العمل التشريعي والرقابي، خصوصاً بقضية إصدار القوانين المهمة، فقرارات مجلس النواب الجديد والمشاريع لن تمر لن تمر الا بالتوافق السياسي، وهذا الأمر سبب مهم في الكثير من المشاكل والأزمات التي يعاني من العراق”.

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