ائتلاف المالكي:البرلمان مُلزم بقطع نسبة من موازنة الإقليم لرفضه قرار المحكمة الاتحادية

ائتلاف المالكي:البرلمان مُلزم بقطع نسبة من موازنة الإقليم لرفضه قرار المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، عن امر هام يتعلق بنسبة اقليم كردستان ضمن قانون الموازنة بعد رفضه تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم تصدير النفط.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبدالجليل في حديث صحفي، إن “البرلمان يعمل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، لإنهاء الأزمة بين المركز والإقليم”.واضاف، أن “إصرار الإقليم على عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بمنعه من تصدير النفط، سيؤدي الى إحراج شركائهم السياسيين”، مؤكدا أن “مجلس النواب سيكون ملزما بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، القاضي باستقطاع نسبة الإقليم من الموازنة، في حال استمر الإقليم برفض تنفيذ القرار”.

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