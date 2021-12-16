ائتلاف المالكي:البيئة العراقية”ترفض”حكومة الأغلبية الوطنية!!!

ائتلاف المالكي:البيئة العراقية”ترفض”حكومة الأغلبية الوطنية!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي, الخميس, ان ائتلافه اول من نادى بالأغلبية الوطنية الا انه اشترط ان تكون هناك بيئة صحيحة لها.وقال السعداوي في تصريح صحفي، إن “الدعوة الى الأغلبية الوطنية في الوقت الحاضر لايمكن باي شكل من الاشكال تحقيقها لاسباب تتعلق بعدم نزاهة الانتخابات سواء كانت فنية او بشرية”.وأضاف ان “الأغلبية الوطنية ليست مرفوضه من حيث المفهوم ولكن يجب ان تكون هناك بيئة سياسية صحيحة”, مؤكدا ان “ائتلاف دولة القانون اول من نادى بالأغلبية الوطنية الا انه اشترط ان تكون هناك بيئة صحيحة لها من حيث نزاهة العملية الانتخابية”.وكانت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أكدت في تصريح سابق ، ان الذهاب الى الأغلبية امر بات امرا صعبا، معتبرة أن الإعلان عن توحيد البيتين السني والكردي بوفد واحد للتفاوض رسالة لرفض مفهوم الأغلبية والذهاب الى التوافقية.

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