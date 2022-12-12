ائتلاف المالكي:البيشمركة لن تعود إلى كركوك

ائتلاف المالكي:البيشمركة لن تعود إلى كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري،الاثنين، ان الملف الأمني في محافظة كركوك لن يعود الى البيشمركة خصوصا ان القوات الأمنية تسيطر على هذه المحافظة وتحقق الاستقرار داخلها. وقال الحيدري في ديث صحفي، ان “الاكراد لديهم اماني بالسيطرة على كركوك وهذه لاترتقي الى المحاولات الجادة خصوصا ان بارزاني قد تحدث بعد انتهاء سيطرة الإرهاب وذكر انه قد تم تطبيق المادة 140، وبالتالي فأن الموضوع منتهي ولايوجد أي مبرر لطرحه في الفترة الراهنة”. وأضاف ان “الاكراد يمتلكون مكاتب اكثر من 60 مكتباً في كركوك وهذا العدد كبير جدا ويؤكد ان هناك مغزى اخر لوجود هذا العدد من المكاتب، الا ان الكثير منها قد اغلق في فترة من الفترات، واليوم فأن عودتهم ليست مرفوضة ولكن يجب ان تكون وفق الحدود المعقولة كباقي الأحزاب في عموم البلاد ووفقا للقانون”.  وبين ان “إعادة النظر بالملف الأمني يجب ان لايعيد المحافظة لسيطرة البيشمركة وهو امر مرفوض ولن يكون محل ترحيب من قبل الأهالي في هذه المحافظة”.

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