ائتلاف المالكي:التحالف الثلاثي ليس بصالح العراق

ائتلاف المالكي:التحالف الثلاثي ليس بصالح العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، الإثنين، تحركات التحالف الثلاثي غير المتجانس في الفترة الحالية والتعامل السياسي بأنها كالنار تحت الرماد، فيما أكد أن تخلخل وتفكك الثلاثي قريب جداً.وقال اللامي في حديث صحفي، إن “الكتل والأحزاب المنضوية تحت التحالف الثلاثي أرادت وطالبت بان تكون سلطة وليست حكومة تحكم الدولة”، مبيناً أن “الثلاثي مبني ومؤسس على أساس المصالح الشخصية وليس مصلحة الشعب”.وأضاف، أنه “في حالة استطاع التحالف الثلاثي ونجح في الوصول الى دفة الحكم سيواجه الكثير من العثرات التي لا يستطيع تجاوزها”، متسائلا “كيف سيكون شكل ولون الدولة في التعامل مع مفردة الاحتلال الأمريكي أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملف تصدير النفط والغاز من الإقليم؟”.وأوضح القيادي في دولة القانون أن “الفترة الحالية تعتبر فترة الهدوء النسبي، وتحركات الثلاثي وتعامله مع العملية السياسية تعتبر كالنار تحت الرماد”، لافتاً إلى أن “الثلاثي في الأيام القادمة سيتعرض إلى التفكك والتخلخل”.وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب السابق جاسم البياتي, ان ما حصل من خلاف بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي امر غير مفاجئ, كاشفا عن تحذير تلقاه مسعود البارزاني من قيادات في حزبه بعدم المضي في التحالف مع التيار الصدري.

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