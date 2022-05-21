ائتلاف المالكي:التحالف الثلاثي يسعى لمصادرة منصب رئيس مجلس الوزراء

ائتلاف المالكي:التحالف الثلاثي يسعى لمصادرة منصب رئيس مجلس الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم السبت، من سابقة خطيرة في العملية السياسية في حالة عدم تنصيب رئيس وزراء من المكون الشيعي، فيما أكد أن المكونات الأخرى تحاول مصادرة منصب رئاسة الوزراء وحق المكون الأكبر.وقال اللامي في حديث  صحفي، “من ناحية المكونات في العملية السياسية فلا يوجد غير مكونين وهما الشيعة والسنة فقط، والشيعة هم الأقلية داخل التحالف الثلاثي، أما السنة والكثير منهم بايعوا مسعود بارزاني على أن يكون قائدًا للمكون السني”.وأضاف، أن “المكون الأخر يريد مصادرة منصب رئاسة الوزراء، الذي ظلم بقدوم مصطفى الكاظمي اليه وضرب هذا المنصب الشيعي”.وأوضح القيادي في دولة القانون أن “هذا المنصب هو من نصيب البيت الشيعي، فيجب أن يكون بتوافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري للدخول في الكتلة الأكبر عددا التي تعين من قبل رئيس الجمهورية وتتكفل باختيار وانتخاب رئيس الوزراء بصورة موحدة”.وتابع اللامي، أن “انتخاب رئيس الوزراء من غير الشيعة يعد سابقة خطيرة جداً وستؤثر بشكل كبير على العملية السياسية برمتها”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل قد أكد، في وقت سابق، أن الإطار التنسيقي يطالب بحق المكون الشيعي بالاشتراك في اختيار رئيس الوزراء الذي يحاول الطرف الأخر إقصاءه، مبينا ان التنسيقي لن يتخلى عن حق المكون الأكبر داخل قبة البرلمان.

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