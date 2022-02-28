ائتلاف المالكي:التحرك الحلبوسي الخنجري خارج شعار ” لاشرقية ولا غربية”

ائتلاف المالكي:التحرك الحلبوسي الخنجري خارج شعار ” لاشرقية ولا غربية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، اليوم الاثنين، إن اجتماع أنقرة بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر، مع الرئيس التركي، كان لمناقشة البقاء ضمن تحالف الصدر أو التوسع.وذكر البياتي في حديث صحفي، أن “اجتماع الحلبوسي والخنجر ورجب طيب أردوغان كان لمناقشة المشكلات داخل التحالف الثلاثي، واختلاف الآراء داخله، كما أنه جاء لحسم بعض النقاط في الملف السياسي ومسألة البقاء مع مقتدى الصدر أو الانفتاح بشكل أكبر مع جهات سياسية أخرى”.وأشار إلى أن “التوافق بين تحالفي تقدم والسيادة كان بأمر من تركيا وبدعم إماراتي قطري”.وأضاف البياتي، أنه “في الوقت الذي تعتبر فيه القيادات السنية اللقاء مع قادة تركيا أو قطر أو الإمارات أمر طبيعي، إلا أنها تذهب باتجاه تخوين القيادات الشيعية اذا عقدوا اجتماعات أو زيارات مع إيران او دول اخرى”، لافتاً إلى أن “القوى الشيعية مستهدفة إعلامياً بشكل كبير ومن جهات سياسية معروفة تسعى لتقسيم وإضعاف الشيعة”. 

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