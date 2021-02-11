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ائتلاف المالكي:التشكيك بنتائج الانتخابات القادمة من قبل “أتباع مقتدى” أمراً مرفوضاً
تحالف الفتح يعلق على لجنة الكاظمي الإصلاحية.. يضحك على الشعب
نائب:الكاظمي والحلبوسي “متفقان”على إجراء الانتخابات في عام 2022
حركة التغيير:البطاقة البايومترية غير ملزمة في قانون الانتخابات بأمر من بعض الكتل السياسية!
حزب الجيل الجديد:لايمكن أن نضع أيدينا مع سلطة الإقليم الفاسدة
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تحالف الفتح يعلق على لجنة الكاظمي الإصلاحية.. يضحك على الشعب
نائب:توجه نيابي بعدم التصويت على بيع ممتلكات الدولة في الموازنة
بالوثيقة..نائب يطالب بكشف القروض الممنوحة إلى الإقليم من المصرف العراقي للتجارة
رئاسة البرلمان تعلن عن قرب التوصل إلى “تفاهم”لتمرير حصة الإقليم
بالوثيقة ..حكومة مسرور ترد على أسئلة المالية النيابية
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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