ائتلاف المالكي:التغيير الوزاري من اختصاص الإطار وليس من قبل السوداني

ائتلاف المالكي:التغيير الوزاري من اختصاص الإطار وليس من قبل السوداني
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بغداد/  شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني على اهمية قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناقشة ملف التغيير الوزاري في كابينته مع اطراف الاطار التنسيقي والعودة الى صف الاطار من دون التفرد باتخاذ القرارات بهذا الخصوص.وقال السكيني في حديث صحفي، ان “التغيير الوزاري في حكومة السوداني، يسبقه تقييم للوزراء المقصرين، وهذا الامر يحمل الحكومة مسؤولية التقصير في أداء الواجبات والمهام الحكومية”.واضاف ان “السوداني يجب أن يناقش ملف التغيير الوزاري في حكومته من دون التفرد باتخاذ القرارات في هكذا ملفات، خصوصا ان مجيء المشهداني لرئاسة البرلمان سيترتب عليه الكثير من الامور”.وبين ان “رئيس الوزراء عليه العودة الى صف الإطار التنسيقي لاتخاذ القرارات بشكل جماعي من دون الانفراد باتخاذها بعيداً عن الائتلاف الذي رشحه لرئاسة الحكومة الحالية”.

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