ائتلاف المالكي:التيار الصدري وراء تعطيل العملية السياسية

ائتلاف المالكي:التيار الصدري وراء تعطيل العملية السياسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الإثنين، أساليب التي يتبعها التحالف الثلاثي وتجميد المفاوضات مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة بأنها معطلة للعملية السياسية، فيما أكد أن هذه الممارسات والأساليب تأتي من رغبة الثلاثي للتفرد بالسلطة.وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن ” بعض الأطراف السياسية ولاسيما التحالف الثلاثي يطلقون على الإطار بأنه معطل العملية السياسية لكن الأساليب التي يتبعها الثلاثي كاعتزال وتجميد المفاوضات مع قوى الإطار او الرد على مبادراته الوطنية والأمور أخرى هي معطلة للعملية السياسية”.وأضاف، أن ” أتباع وممارسة أساليب تعطيل العملية السياسية قادم من رغبة التحالف الثلاثي في الانفراد بالسلطة من خلال الإجراءات التي يتبعها”، مبيناً أنه “لا يمكن المضي بهذه الرغبة بدون الرجوع إلى الكتل الأخرى وإشراكها في العملية السياسية”.وأوضح النائب عن دولة القانون أنه “في الدورات السابقة لم تتمكن أي جهة أو كتلة سياسية من تثبيت جهة أخرى من غير رغبتها ولا يمكن دفع الكتل السياسية إلى المعارضة بدون رغبتها”، مطالبا الكتل والأحزاب المتواجدة داخل قبة البرلمان، ب”ضرورة فهم الواقع السياسي وطبيعة العملية السياسية ووصول إلى الحوار الجاد لإنهاء مرحلة الانسداد القائم”.

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