ائتلاف المالكي:الحكومة التوافقية خيار الجميع والمعارضة ليست إجبار!

ائتلاف المالكي:الحكومة التوافقية خيار الجميع والمعارضة ليست إجبار!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، إمكانية حل ازمة الانسداد السياسي، التي يعاني منها العراق طيلة الأشهر الماضية.وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود، إنه “لا يوجد اي مستحيل في حل ازمة الانسداد السياسي طالما ان هناك رؤى وقواسم مشتركة بين الكتل من شانها ان تعود بالقوى السياسية الى الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم”.وبين الصيهود أنه “يتطلب من الجميع اعادة العملية السياسية الى الاعراف الدستورية السابقة والتي في ضوئها تشكلت الحكومات المتعاقبة بمشاركة جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة على اعتبار ان المعارضة هي خيار وليست اجبار”.

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