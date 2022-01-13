ائتلاف المالكي:الحكومة التوافقية “خيارنا الأوحد”

ائتلاف المالكي:الحكومة التوافقية “خيارنا الأوحد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد ائتلاف دولة القانون، الخميس، تمسكه بمبدأ التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار الى أن فصائل المقاومة تنتظر الكثير في الدورة الحالية.وقال عضو الائتلاف ثائر مخيف في تصريح صحفي، “نحن نسعى باتجاه حكومة توافقية شيعية مشتركة تخدم مصالح  الاحزاب أولاً“مشيراً إلى أن “مبدأ التوافق هو الحل للخروج من الانسداد السياسي القائم”.وأضاف أن “ائتلاف دولة القانون يسعى داخل الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر والذهاب نحو حكومة توافقية شيعية مشتركة تلبي احتياجات الاحزاب وفصائل الحشد”.وأشار إلى أن “الشعب العراقي ينتظر من البرلمان الجديد والحكومة الجديدة خدمات كثيرة على جميع الأصعدة ويجب أن نكون على قدر السمؤولية التي كلفنا بها ونترك الاختلاف البسيط بيننا “.وكان الإطار التنسيقي قد أكد، في وقت سابق، أن الإطار قدم قائمة بتواقيع 88 نائب لرئيس السن محمود المشهداني لتشكيل الكتلة الأكبر قبل جميع الكتل.

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