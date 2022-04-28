ائتلاف المالكي:الحكومة التوافقية هي الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية

ائتلاف المالكي:الحكومة التوافقية هي الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-طالب عضو ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، الخميس، الكتل الرافضة للحكومة التوافقية لطرح البدائل او الحلول للخروج من الانسداد السياسي، مؤكداً أن التحالف الثلاثي توقف في مكان واحد وليس له القدرة على التحرك.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “مهلة الـ 40 يوم التي منحها التيار الصدري لا تعني شيء وليس لها مسمى قانوني او دستوري “،مشيراً إلى أن “التحالف الثلاثي توقف في مكان واحد وليس له القدرة للاستمرار أكثر”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي يسعى لوضع جميع الكتل السياسية ضمن خارطة الحكومة الجديدة ولكنه يواجه مواقف غير حميدة تعرقل هذه المساعي”.وطالب الحيدري، الكتل الرافضة للحكومة التوافقية “بطرح الحلول والبدائل التي من شأنها انهاء الانسداد القائم في العملية السياسية”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني اقر في وقت سابق، بوجوده وجهات نظر مختلفة وقرارات متباينة تسود التحالف الثلاثي. 

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