ائتلاف المالكي:الحلبوسي أحد أسباب الأزمة السياسية

ائتلاف المالكي:الحلبوسي أحد أسباب الأزمة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , السبت , ان موقف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة جاء متأخرا”, مشيرا الى ان الحلبوسي يعتبر احد اركان التعطيل. وقال البياتي في تصريح  صحفي , ان “حديث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم، لاباس به ويعبر عن موقف جديد , الا انه جاء متأخرا خاصة وان الحلبوسي يعتبر ركن من اركان تعطيل العملية السياسية من خلال التحالف الثلاثي”. وأضاف ان “رئيس البرلمان لم يدافع عن مجلس النواب بعد تعطيله لمدة طويلة ولم يطالب بعقد جلسة للبرلمان”، مشيرا الى أن “سكوته خلال تلك المدة يضعه تحت دائرة الضوء بتعطيل عمل السلطة التشريعية”ورجح البياتي ان ” يكون حديث الحلبوسي بداية لخلاف جديد بينه وبين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”.وكان الحلبوسي انتقد خلال كلمته، اليوم، تعطيل عمل مؤسسات الدولة من خلال التظاهرات، فيما أشار الى أن الحكومة لن تتمكن من المضي بالانفاق المالي بعد 31 كانون الأول.

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