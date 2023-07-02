ائتلاف المالكي:الحلبوسي سرق أموال المحافظات المحررة

ائتلاف المالكي:الحلبوسي سرق أموال المحافظات المحررة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، الاحد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتلاعب بمقدرات المحافظات السنية، مبينا ان اموال العراق تتوزع على الكتل السياسية في نينوى. وقال الجلبي في حوار متلفز ، ان “هناك صفقات فساد بسيطة في الموصل تصل الى 150 مليار دينار”، لافتا الى ان “ الحلبوسي يتلاعب بمقدرات المحافظات السنية عبر المشاريع”.واضاف ان ” اكثر من تريليون صرفت على اعمار الموصل في وقت ان حجم الاعمار في الموصل يصل الى 10 % فقط “.واشار الجلبي الى ان ” كل اللجان الاقتصادية فتحت ابوابها في نينوى وان الفساد هو القاسم المشترك بين الكتل السياسية في نينوى”.ولفت الى ان “اختيار المحافظ في نينوى صعب جدا بسبب الصراع وتدخلات القنصل التركي وان حجم الفساد في نينوى وصل الى ابسط موظف”.

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