ائتلاف المالكي:الحلبوسي سيفقد منصبه

ائتلاف المالكي:الحلبوسي سيفقد منصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي , الثلاثاء , ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يمارس مهامه كرئيس للبرلمان، مشيرا الى انه اغلب المؤشرات تؤكد ان الحلبوسي سيفقد منصبه.وقال المطلبي في تصريح صحفي, ان “اغلب المؤشرات تشير الى وجود جهات من خارج المكون السني وقد امتددت الى داخل المكون لابعاد رئيس البرلمان عن منصبه بسبب عدم ممارسة دوره الدستوري والقانوني ” .وأضاف , ان الحلبوسي لم يمارس مهامه كرئيس للبرلمان كما يتوجب عليه المنصب ليكون العامل المشترك بين جميع القوى السياسية داخل البرلمان الا انه ارتكب خطأ كبيرا عندما انحاز لجهة دون أخرى واستغلاله بتوظيف الخلافات السياسية لخلق فتنة”.وأشار المطلبي الى أن “تغريدة الحلبوسي الأخيرة تشير لذلك وفيها تهديد واضح ومكشوف وشعور بالخطر على مستقبلة السياسي ” .

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