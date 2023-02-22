ائتلاف المالكي:الحلبوسي فقد توازنه السياسي

ائتلاف المالكي:الحلبوسي فقد توازنه السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اصبح ديكتاتورا بنظر المكون السني. وقال جعفر في حديث صحفي، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أصبح بنظر المكون السني ديكتاتورا بعد اهتمامه بالمحافظات السنية في ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك”. واضاف ان “انسحاب أربعة نواب من الموصل واثنين من ديالى وواحد من الانبار دليل على تفرد الحلبوسي بالقرار”، مشيرا الى ان ” المكون السني يفتقد للمرجعية التاريخية  كما هي موجودة عند الشيعة والكرد”.وتابع، جعفر، ان “القيادات السنية تتاثر بالعامل الخارجي من حيث الدعم فهناك من تدعمه السعودية وآخر الامارات او قطراو تركيا، الامر الذي جعل المرجعية السنية متحركة وغير ثابتة”.

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