ائتلاف المالكي:الحلبوسي وراء تعطيل استجواب الوزراء

ائتلاف المالكي:الحلبوسي وراء تعطيل استجواب الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عزت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى الحسيني،  الاثنين، تعطيل استجواب وزراء حكومة الكاظمي إلى المجاملات السياسية والحزبية، فيما انتقدت الأسلوب الذي اتبعته بعض القوى السياسية في الدفاع عن بعض الوزراء.وقالت الحسيني في تصريح صحفي، إن “تعطل الاستجوابات داخل مجلس النواب لايخلوا من المجاملة السياسية على حساب المطالب الشعبية  المطالبة بالاصلاح  التنفيذي”.واضافت أنه “لا يوجد مبرر لتعطيل الاستجوابات الا اذا كانت حكومة الكاظمي أفضل من الشعب العراقي”، داعية محمد الحلبوسي الى “القيام بمسؤولياته المنوط بها في تفعيل الدور التشريعي والرقابي”.وكان النائب المستقل باسم خشان أكد في تصريح سابق أن التخبط النيابي بعدم عقد جلسات البرلمان وعدم حضور النواب الى الجلسات، لافتا الى ان المجلس لم يعد ممثلا للشعب.

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