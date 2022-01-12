ائتلاف المالكي:الحوار بين “عقلاء” البيت الشيعي سينهي الأزمة

ائتلاف المالكي:الحوار بين “عقلاء” البيت الشيعي سينهي الأزمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الأربعاء ان الجلسة الأولى لمجلس النواب كشفت حقيقة الرهان الكردي السني على تعميق الخلاف بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري باعتبارهما أكبر قوتين شيعيتين.وقال الصيهود في تصريح صحفي , ان ” البيت الشيعي ومنذ بدء العملية السياسية في العراق الجديد كان يتعامل مع السنة والكرد كمكون واحد رغم الاختلافات داخل كل مكون منهم ونجح في تقريب وجهات نظر المختلفين داخل كل مكون لاجل مصلحة العراق ” .وأضاف انه “السنة والكرد عملوا مؤخرا على تعميق الخلاف بين القوتين الرئيسيتين في البيت الشيعي” , مبينا ان ” البيت الشيعي مازال يراهن على عقلاء الشيعة لتجاوز الازمة بين الاطار والتيار والذهاب سوية لتشكيل الحكومة المقبلة”.وكانت قوى الاطار التنسيقي عقدت اجتماعا موسعا مساء امس الثلاثاء حيث تم اصدار بيان عن الاجتماع اكدوا فيه على ان الاطار مازال يعتقد ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الأمد. 

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