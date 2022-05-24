ائتلاف المالكي:الحوار مع التيار الصدري قريب جداً

ائتلاف المالكي:الحوار مع التيار الصدري قريب جداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الثلاثاء , ان الحوارات الكردية الكردية مهدت لاستئناف الحوارات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وكذلك مثله فيما يتعلق بتحالف السيادة , مبينا ان سيناريو التحالف الثلاثي تصدع وانتهى وان الحوارات بين الإطار والتيار قريبة جدا.وقال الصيهود في تصريح صحفي , أن ” الحوارات الكردية الكردية التي تمت على مستوى الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني مهدت لحوارات أخرى بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية على اعتبار السيناريو الذي كان معدا من قبل التحالف الثلاثي تصدع وانتهى ” .وأضاف أن ” الحوارات الإيجابية بين الاتحاد والديمقراطي أوحى لكل مراقب بان التحالف الثلاثي بدأ نحو الانهيار , وكذلك تحالف السيادة كشف عن انضمامه للمبادرات ” , متوقعا بان “الحوار بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية سيبدأ قريبا وسيتم تشكيل الكتلة الأكثر عددا ” .وأوضح الصيهود ان “الإطار التنسيقي اكد بانه ليس لديه أي شروط مسبقة ومستعد لتقديم التنازلات لأجل التسريع بتشكيل الحكومة بأسرع وقت للخروج من الازمة السياسية والعودة الى العرف السياسي السابق حيث سيرشح الكرد رئيسا للجمهورية والإطار والتيار رئيس الحكومة ” .

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