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نائب:لا يوجد توجه نيابي في إعادة موازنة 2024 إلى الحكومة
السوداني وغوتيريش يؤكدان هاتفيا على التعاون بين العراق والمنظمة الدولية
وزير خارجية الدولة البديلة يؤكد على تعزيز التعاون مع روسيا
ائتلاف المالكي:الخلافات السنية ما زالت متأزمة بشأن الرئاسة البرلمانية
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون بين العراق وعُمان
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نائب:لا يوجد توجه نيابي في إعادة موازنة 2024 إلى الحكومة
حزب بارزاني:توطين رواتب موظفي الإقليم في (6) مصارف
المستشار المالي لرئيس الوزراء:سعر صرف الدولار سيكون (1320) ديناراً خلال الأيام المقبلة
اليوم..انخفاض في سعر صرف الدولار
خبير اقتصادي:أكثر من(85) تريليون دينار حجم الرواتب السنوية في موازنة 2024
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- رياضية
العراق يحصل على الوسام الذهبي في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب
صحيفة:الألماني هانزي فليك مدربا جديداً لفريق برشلونة
الاتحاد العراقي لكرة القدم:منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة نظيره الإندونيسي
اليوم ..اختتام منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
المنتخب العراقي سيتوجه إلى جاكارتا لملاقاة نظيره الاندونيسي
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني لخامئني:أنا خادم إيران ولمشروعها الثوري
رشيد:إيران ” حبيبتي” ليس لها “نفوذ”في العراق والحشد الشعبي” عراقي وليس إيراني”!!!
الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
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- اذاعة INN