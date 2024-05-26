ائتلاف المالكي:الخلافات السنية ما زالت متأزمة بشأن الرئاسة البرلمانية

ائتلاف المالكي:الخلافات السنية ما زالت متأزمة بشأن الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون عائد الهلالي، اليوم الاحد، عن وجود ضغط يمارسه الاطار التنسيقي على الكتل السنية من اجل الوصول الى اتفاق لحسم قضية شغور منصب رئيس البرلمان.وقال الهلالي في حديث صحفي، ان “هذا الضغط يندرج ضمن السعي لقطع الطريق أمام تدخل السفارات الكبيرة والمؤثرة بالمشهد السياسي، مبينا، ان “شغور منصب رئيس البرلمان قد يتسبب بتدخل السفارات الكبيرة والمؤثرة بالمشهد السياسي”.واضاف ان ” الخلافات السنية ما زالت متأزمة، رغم الرسائل التي وصلتنا بوجود تحرك بين القوى للاتفاق على عقد جلسة جديدة يتم من خلالها انتخاب رئيس لمجلس النواب خلال الاسبوع الجاري او بعده”.

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