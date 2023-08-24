ائتلاف المالكي:الخلاف ما زال قائما حول قانون النفط والغاز

ائتلاف المالكي:الخلاف ما زال قائما حول قانون النفط والغاز
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد فواز الوطيفي، الخميس، أبرز النقاط الخلافية حول قانون النفط والغاز، مشيرا الى ان اليات التصدير تعتبر عقدة المفاوضات.وقال الوطيفي في حديث صحفي، إن “الخلاف حول آلية تصدير النفط وكذلك العائدات النفطية “، وأضاف أن “هذا القانون يمكن أن ينهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية”.وأوضح أن “قوى ائتلاف إدارة الدولة تواصل بحث النقاط الخلافية التي تعترض تمرير مسودة قانون النفط والغاز”.وأشار الى ان “النقاط الخلافية التي اعترضت تمرير مسودة مشروع قانون النفط، تتعلق بآلية تصدير النفط وعائدية الأموال النفطية والى أية جهة ستكون وإعطاء صلاحيات للمحافظات في إدارة المؤسسة النفطية”.وكان النائب عن الاطار التنسيقي جاسم عطوان، قد اكد اهمية التفاوض بين مختلف الاطراف السياسية للتوصل الى حلول وسطية بشأن قانون النفط والغاز، لافتا الى ان تشريع القانون من شأنه القضاء على الخلافات والفوارق والامتيازات حول توزيع الثروة النفطية.

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