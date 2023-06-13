ائتلاف المالكي:الذي يهمنا من الموازنة صرف فروقات منتسبي الحشد الشعبي!!

ائتلاف المالكي:الذي يهمنا من الموازنة صرف فروقات منتسبي الحشد الشعبي!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية عطوان العطواني، الثلاثاء، اسبقيتنا في الموازنة كانت تستهدف صرف فروقات منتسبي الحشد الشعبي التي ستصرف  ضمن تخصيصات الحشد في الموازنة  البالغة 4.6 مليار دولار. وأضاف العطواني في حديث صحفي، بقية المواد في الموازنة لاتهمنا  بقدر الاهتمام بالحشد الشعبي وجعله قوة عسكرية واقتصادية بمستوى الحرس الثوري  والعمل معا تحت لواء الإمام خامئني.

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