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المحكمة الاتحادية:لا علاقة لنا أين تودع إيرادات النفط المصدر من الإقليم
رشيد وزوجته يواصلان سفرتهما السياحية لدول الاتحاد الأوروبي
أكثر من 53 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين
العراق ومصر يوقعان (11) مذكرة تفاهم للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
ائتلاف المالكي:الذي يهمنا من الموازنة صرف فروقات منتسبي الحشد الشعبي!!
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المحكمة الاتحادية:لا علاقة لنا أين تودع إيرادات النفط المصدر من الإقليم
أكثر من 53 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين
العراق ومصر يوقعان (11) مذكرة تفاهم للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
ائتلاف المالكي:الذي يهمنا من الموازنة صرف فروقات منتسبي الحشد الشعبي!!
حزب كردي:حكومة حزب بارزاني سرقت رواتب موظفي الإقليم لأكثر من 24 شهراً
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وزير العدل:سنزيد من بناء السجون وفقا للبرنامج الحكومي بعد تجربة بناء المقابر الرقمية!
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زيباري:موازنة 2023 كارثية وضد الشعب العراقي
البارزاني:خيانة الأحزاب الكردية وفي مقدمتهم حزب طالباني بشأن الموازنة لن تنسى
(153) مليار دولار موازنة العراق نصفها ستذهب إلى إيران وجيوب الفاسدين
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