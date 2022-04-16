ائتلاف المالكي:الزاملي مستمر في تجاوزه على الدستور

ائتلاف المالكي:الزاملي مستمر في تجاوزه على الدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , السبت , اجراء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي بارساله كتابا الى حكومة تصريف الاعمال بانه مخالفة دستورية وتجاوز على أعضاء المجلس ورئاسته, معتبرا اجراء الزاملي محاولة لاجل إبقاء الكاظمي وحكومته مدة اكثر.وقال الحمامي في تصريح صحفي , انه ” كان من المقرر ان يطرح مجلس النواب قرارا يسمح لحكومة تصريف الاعمال بارسال مسودة موازنة عام 2022 التي تم اعدادها في وقت سابق قبل اعلان نتائج الانتخابات العامة والمصادقة عليها، الا انه تم مفاجئة النواب بارسال كتاب من قبل النائب الاول حاكم الزاملي يطلب فيه من حكومة تصريف الاعمال ارسال مسودة الموازنة لعام 2022 ” .وأضاف ان ” اجراء الزاملي مخالف للدستور , فضلا عن تجاوزه الصريح على أعضاء المجلس ورئاسته والاستفراد برايه دون الرجوع الى النظام الداخلي للمجلس”.واعتبر الحمامي “اجراء الزاملي محاولة للإبقاء على الكاظمي وحكومته مدة اكثر وذلك لمنحها فرصة اكبر للتجاوز على صلاحياتها الدوستورية من خلال ابرام العقود ودفع المزيد من المبالغ للإقليم ” . 

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