ائتلاف المالكي:السوداني سيعلن عن أسماء كابينته الوزارية قريباً

ائتلاف المالكي:السوداني سيعلن عن أسماء كابينته الوزارية قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو دولة القانون عباس الياسري، الثلاثاء، عن مراحل مفاوضات المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني مع القوى السياسية، مبينا أن السوداني يضع حاليا الأسماء النهائية لكابينته الوزارية وببرنامج حكومي متكامل. وقال الياسري في تصريح متلفز ، إن  “حكومة السوداني  تواجه تحديات وملفات معقدة وعمليات ممنهجة للسرقة إلا أنها ستتمكن من معالجة الكثير من الملفات منها إيقاف هدر المال العام ومكافحة الفساد “.واضاف أن “السوداني يضع حاليا الأسماء النهائية لكابيتنه الوزارية وببرنامج حكومي متكامل وان الظروف الضاغطة ستدفع بالمكلف لإعلان كابينته الوزارية بأسرع وقت”.واشار إلى أن “دعم ائتلاف قوى الدولة والدعم الإقليمي والدولي ساند لحكومة السوداني في تحقيق البرنامج بعد ان اوصلت الحكومة الحالية العراق الى مرحلة خطرة لم تنجز خلالها المشاريع وانتهكت بها السيادة”.

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