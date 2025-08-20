ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، اليوم الاربعاء، حصول السوداني على الولاية الثانية حتى مع إرضاء الجانب الأمريكي وإسرائيل والقبول بالإملاءات التي تحاول فرضها واشنطن.وقال السكيني في حديث صحفي، ان “الشعب العراقي سيقول كلمته في الانتخابات وسيختار من يمثله في البرلمان والحكومة الجديدة، بعيدا عن الضغوط و الإملاءات الامريكية”.وأضاف ان “العراقيين لن يسمحوا للجانب الأمريكي وحلفائه الاخرين بالتدخل في الشؤون الداخلية او تنصيب الحكام للفترة المقبلة للبلاد، خصوصا ان الشعب العراقي لم يتدخل في شؤون الدول الأخرى او يفرض عليها مايجب فعله”.وبين ان “رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني سواء قام بإرضاء أمريكا او لم يفعل ذلك فأنه لن يحصل على الولاية الثانية مطلقا، حيث لايوجد رضا على أداء السوداني خصوصا بعد ان وضع يديه بيد الجولاني بالإضافة الى صفقات الفساد التي ظهرت خلال فترته وعمليات التنصت وغيرها من القضايا التي تجعل منه شخصية غير مرغوب بها في السلطة”.

