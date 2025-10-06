ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية

ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن غالبية قوى الإطار التنسيقي لن تدعم تجديد ولاية ثانية للسوداني، بسبب ما وصفه بـ”الإخفاقات” التي ارتكبها بعدم التنسيق مع الإطار في ملفات حساسة، أبرزها سياسته الخارجية.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “السوداني جاء إلى رئاسة الحكومة بترشيح من الإطار التنسيقي، وكان من المفترض أن يتشاور مع قواه بشأن الملفات المهمة، خاصة السياسية منها، إلا أنه خالف هذا الالتزام وقام بعدة تحركات دون الرجوع إلى شركائه في الإطار”.وأضاف أن “زيارة السوداني السرية إلى قطر ولقائه بشخصيات مثيرة للجدل، من بينها أبو محمد الجولاني، إضافة إلى زيارته الأخيرة للإمارات، تمّت دون علم أو موافقة قادة الإطار، وهو ما تسبب بفقدانه الدعم السياسي داخل التحالف الذي جاء به إلى السلطة”.وأشار إلى أن “تلك التحركات الفردية ساهمت في تآكل الثقة بين السوداني وقوى الإطار، ما أدى إلى موقف موحد لدى غالبية قادة الإطار بعدم منحه ولاية ثانية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *