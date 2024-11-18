ائتلاف المالكي:السوداني مع الفساد وليس ضده

ائتلاف المالكي:السوداني مع الفساد وليس ضده
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشر عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، الاثنين، ملاحظات على أداء السوداني خلال فترة وجوده في السلطة، لافتا الى ان السوداني يتحمل مسؤولية التنصت على المسؤولين  والأموال المنهوبة من البلاد.وقال السكيني في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقبل ان يذهب باتجاه اجراء التعديلات الوزارية، عليه ان يأتي بسراق الشعب ويعيد الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة”.واضاف ان “السوداني يعتبر المسؤول التنفيذي الأول في رئاسة الوزراء وهذا الأمر يجعله يتحمل المسؤولية لما جرى من تنصت وتجسس على الشخصيات والمسؤولين في الدولة، وهو أمر يحتم رفع دعوى قضائية ضده بعد الكشف عن شبكة التجسس في مكتبه”.وأضاف ، ان السوداني سودنة مؤسسات الدولة بأشقائه وابناء عمومته وعشيرته ونهب المال العام.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *