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ائتلاف المالكي:السوداني من يقرر خروج القوات الأمريكية من العراق
الجبهة التركمانية:تناوب القوميات على منصب محافظ كركوك الحل الأمثل لعقدة تشكيل حكومتها
السوداني يؤكد على ضرورة دعم السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية
بعد أكثر من (100) المحكمة الاتحادية ترد دعوى بطلان ترشيح (الكريّم) لرئاسة البرلمان لعدم الاختصاص
ائتلاف المالكي يعلن دعمه (للمشهداني) لرئاسة البرلمان
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الأمم المتحدة تدعو إسرائيل بالوقف الفوري للنار في غزة لحدوث مجاعة واسعة فيها
ماكرون:إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق الروسي
لغاية أمس..( 99829) عدد شهداء وجرحى أهالي غزة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
ترامب:الديمقراطية الأمريكية في طريقها للانهيار
الرئيس البرازيلي يؤكد مجدداً على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق أهل غزة
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الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداده لتوفير كل وسائل النجاح للمنتخب العراقي لتصفيات كأس العالم
شنيشل:ثلاثة مواجهات دولية استعداداً للتصفيات الآسيوية
ليفربول يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
المنتخب العراقي لكرة الصالات يستعد لنهائيات كأس آسيا
اليوم..اختتام منافسات الجولة (16) من دوري نجوم العراق لكرة القدم
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مجلس البصرة برفض قرار البرلمان بتدقيق ملفات فساد المحافظ( اسعد العيداني)
المالكي يؤكد على تعزيز النفوذ الإيراني في العراق
احفظوا هذا التاريخ..السوداني:عام 2025 موعداً لإيقاف استيراد المشتقات النفطية
السوداني:80% نسبة إنجاز برنامجي الحكومي لغاية يوم 20 شباط 2024!
بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
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- اذاعة INN