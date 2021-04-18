ائتلاف المالكي:السياسة المالية لحكومة الكاظمي فاشلة ومضرة للشعب العراقي

ائتلاف المالكي:السياسة المالية لحكومة الكاظمي فاشلة ومضرة للشعب العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت كتلة دولة القانون، اليومالاحد، إن وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، يحاول الحاق الأذى بالمواطنين من خلال القرارات التي اتخذها مؤخراً.وقالت الكتلة في بيان، إنها “تؤكد مرة اخرى ان السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة غير مجدية بل مضرة بالمواطن العراقي، واخرها طلب وزارة المالية فرض استقطاعات على رواتب الموظفين في التفاف غير مقبول على ماورد في قانون الميزانية 2021”.وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي يقع على عاتق اي حكومة تيسير حياة الناس وتسييرها بسلاسة نجد ان وزارة المالية تعمل على تعقيد وتعسير حياة المواطنين ووضع الصعوبات امامها”.وأوضح أن “اداء وزارة المالية ووزيرها غير مقنع ولا منطقي ولايستجيب ولا يتحسس حاجات المواطنين ومعاناتهم، وما اثار الاستغراب والتعجب طلبها من الامانة العامة لمجلس الوزراء تطبيق الضريبة على الموظفين استنادا الى مادة في ميزانية 2021 تضمنت الغاء اعفاءات ضريبية وكمركية على سلع وبضائع معفاة بقرار من مجلس الوزراء”.وتابع البيان أن “هذا الاصرار على الحاق الاذى بالمواطنين والموظفين من قبل وزارة المالية وطريقة تعاملها مع القضايا الحيوية المرتبطة بالشان العام واصدارها بيانات تحكم فيها مسبقا على اي رد فعل او صوت لمواجهة قراراتها بانها مزايدات هو الاخر غير مقبول ولايحترم ارادة المشرع ولا طموح المواطنين في حياة كريمة في ظل اوضاع اقتصادية زادت الاجراءات الحكومية من حدتها”.

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