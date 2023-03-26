ائتلاف المالكي:السيستاني مع تمرير قانون الانتخابات بنظام “سانت ليغو”..واليوم التصويت عليه

ائتلاف المالكي:السيستاني مع تمرير قانون الانتخابات بنظام “سانت ليغو”..واليوم التصويت عليه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان، الأحد، تمرير قانون الانتخابات خلال جلسة اليوم الأحد. وقال مردان في حديث صحفي ، أن السيستاني داعم لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو لحماية المذهب وبقاء الحكم تحت الإطار الشيعي، وأضاف، أن “قانون الانتخابات سيمضي خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم”، مبينا أنه لا توجد خلافات جوهرية تمنع ائتلاف إدارة الدولة من تمرير قانون الانتخابات”. وأضاف أن “التفاهات داخل ائتلاف إدارة الدولة تمهد لتمرير قانون الانتخابات خلال جلسة اليوم”.وكان زعيم ائتلاف الفتح، هادي العامري قد عقد ، امس السبت،  اجتماعا مع نواب كركوك داخل البرلمان لوضع آلية توافقية بخصوص المحافظة بقانون الانتخابات التي رفضت من قبل النواب التركمان لانها غير واقعية والعامري غايته تمرير القانون باي صيغة كانت لبقاء القوى المتنفذة متسيدة المشهد السياسي الحاكم.

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