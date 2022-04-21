ائتلاف المالكي:السيلمان شخصية محترمة سيعاود نشاطه السياسي في بغداد

ائتلاف المالكي:السيلمان شخصية محترمة سيعاود نشاطه السياسي في بغداد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، على عودة علي حاتم السليمان الى بغداد.وقال الركابي في حديث صحفي، انه”بصورة عامة كل شخص عليه اشكاليات وغادر العراق لسبب ما، اذا كانت عودته للعراق من خلال تبرئة قضائية على الجميع احترامه”.وبين انه”اذا كانت العودة من اجل توافق سياسي خدمة للبلاد، فنحن ايضا مع مشروع تقديم خدمة للبلاد واستقراره في المرحلة الراهنة، خصوصا بعد ما شاهدناه من انسداد سياسي”.وشدد على”ضرورة ان لاتكون تلك الشخصية ملطخة يدها بدماء العراقيين فلا تشمله جميع تلك القرارات واما اذا كانت التبرئة قضائية وسياسية من اجل الاستقرار فلا بأس”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *