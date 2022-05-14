ائتلاف المالكي:الصدر سيأتي لنا رافعا الراية البيضاء

ائتلاف المالكي:الصدر سيأتي لنا رافعا الراية البيضاء
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، السبت، أن فشل التحالف الثلاثي في تمرير رئاسة الجمهورية بدون الإطار سيدفع التيار الصدري للمجيء الى بغداد وطرق باب التنسيقي، فيما حذر من سيناريو إستمرار الازمة السياسية وعدم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الشهرين المقبلين.وقال اللامي في حديث صحفي، إن “الحكومة الجديدة اذا لم تشكل خلال شهر السادس او السابع المقبلين فان العملية السياسية أمام مفترق طرق وستصل الى مرحلة لا يمكن التكهن بها”.وأضاف، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيأتي ويطرق بأب الإطار بعد تأكده من عدم المضي في تشكيل الحكومة الجديدة وتمرير رئاسة الجمهورية بدون قوى الإطار”، مؤكدًا أن “الحنانة ستأتي وتطرق باب بغداد لحل الازمة السياسية”.وأوضح القيادي في دولة القانون أنه “لا يوجد امام التيار الصدري الا ان يجلس على طاولة مستديرة مع قيادات الإطار، وسيكون السيناريو الأنسب للعملية السياسية، باعتبار ان تمسك بالرأي والتعنت لن يقدم اي نتيجة، او حل للعملية السياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *